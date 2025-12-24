Atelier créatif Carnaval, Médiathèque de Habas Habas

Atelier créatif Carnaval

Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Les petits doigts travaillent à la médiathèque atelier créatif pour enfants sur le thème de Carnaval !

À partir de 6 ans

Sur réservation

Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 60 mediatheque.habas@orange.fr

English : Atelier créatif Carnaval

Les petits doigts travaillent à la médiathèque: creative workshop for children on the theme of Carnival!

Ages 6 and up

On reservation

