Atelier créatif Carnaval, Médiathèque de Habas Habas

Atelier créatif Carnaval, Médiathèque de Habas Habas mercredi 11 février 2026.

Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-11
2026-02-11

Les petits doigts travaillent à la médiathèque atelier créatif pour enfants sur le thème de Carnaval !
À partir de 6 ans
Sur réservation
Médiathèque de Habas 171 rue centrale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 24 60  mediatheque.habas@orange.fr

English : Atelier créatif Carnaval

Les petits doigts travaillent à la médiathèque: creative workshop for children on the theme of Carnival!
Ages 6 and up
On reservation

