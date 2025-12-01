Atelier créatif – Carnet L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Atelier créatif – Carnet L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 13 décembre 2025.

Créez le carnet qui vous ressemble !

Apprenez à fabriquer et personnaliser votre propre carnet en utilisant des techniques de reliure à la main ou à la machine et créer des compositions de papiers.



– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRE

Samedi 13 décembre • 10h30 – 12h30

INSCRIPTION

Fabriquez le carnet dans lequel écrire tous vos secrets !

payant

10 euros.

Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative