ATELIER CRÉATIF CARNETS & MARQUE-PAGES Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

ATELIER CRÉATIF CARNETS & MARQUE-PAGES

Espace Jean Pégot ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE, ANTENNE DU COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:30:00

fin : 2025-12-05 16:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Amis écrivains ou lecteurs, cet atelier est fait pour vous !

Patience, minutie et précision seront de rigueur pour un résultat tout en originalité. Vous pourrez repartir avec votre carnet et, en vrai.e expert.e de cette technique, vous pourrez la faire, la refaire, inventer des variantes, l’adapter à vos goûts et la transmettre à votre tour.

Pour prolonger le plaisir de créer ensemble, nous vous proposons de compléter votre carnet en lui associant un marque-page que vous fabriquerez à partir de visuels, motifs, illustrations et images issus de nos fonds d’archives.

Animation Isabelle Sourroubille, médiatrice culturelle.

À partir de 10 ans. .

Espace Jean Pégot ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE, ANTENNE DU COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr

English :

Writers and readers, this workshop is for you!

German :

Schriftsteller- oder Leserfreunde, dieser Workshop ist genau das Richtige für euch!

Italiano :

Se siete scrittori o lettori, questo workshop è per voi!

Espanol :

Si eres escritor o lector, ¡este taller es para ti!

L’événement ATELIER CRÉATIF CARNETS & MARQUE-PAGES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE