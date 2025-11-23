Atelier créatif Carte à gratter

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Ateliers du samedi Un rendez-vous mensuel, de janvier à mai, encadré par la médiatrice du Centre Culturel !

Puisque cette saison est placée sous la thématique du voyage, réalisez une fois par mois vos propres cartes postales grâce à de multiples techniques créatives aujourd’hui réalisation de cartes à gratter et décor par sgrafittage.

Tout public, accessible dès 6 ans

Durée 1h30

Sur réservation uniquement .

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

English : Atelier créatif Carte à gratter

German : Atelier créatif Carte à gratter

Italiano :

Espanol : Atelier créatif Carte à gratter

L’événement Atelier créatif Carte à gratter Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-11-20 par Terres de Limousin