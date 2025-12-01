Atelier créatif carte de voeux Comme les grands Brest
Comme les grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Début : 2025-12-23 10:30:00
fin : 2025-12-23 12:00:00
2025-12-23
Envie de préparer des cartes de voeux si belles qu’on les affichera dans le salon toute l’année?
C’est avec Juliette de Pikouz que ça se passe!
Informations pratiques
De 8 à13 ans.
Durée 1h30.
Sur réservation. .
Comme les grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
