Atelier créatif carte de voeux Comme les grands Brest

Atelier créatif carte de voeux

Comme les grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Envie de préparer des cartes de voeux si belles qu’on les affichera dans le salon toute l’année?

C’est avec Juliette de Pikouz que ça se passe!

Informations pratiques

De 8 à13 ans.

Durée 1h30.

Sur réservation. .

Comme les grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

English :

L’événement Atelier créatif carte de voeux Brest a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue