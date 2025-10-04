Atelier créatif « Cartes à gratter » Médiathèque d’Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise

Atelier créatif « Cartes à gratter » Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque d’Auvers-sur-Oise Val-d’Oise

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Atelier créatif

En s’inspirant des paysages auversois peints par Vincent Van Gogh, les enfants créeront leur propre paysage à l’aide de peinture et de pastel.

Conditions : être inscrit à la médiathèque – Atelier gratuit

de 10H à 11H pour les 4-6 ans

de 11H à 12H pour les 7-12 ans

Médiathèque d’Auvers-sur-Oise Parc Van Gogh, Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0130366090 https://bibliotheques.sausseron-impressionnistes.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063615549021&locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 0130366090 »}]

