Atelier créatif cartes de voeux ! Place François Recaborde Pau
Atelier créatif cartes de voeux ! Place François Recaborde Pau mercredi 10 décembre 2025.
Atelier créatif cartes de voeux !
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Venez créer une carte de vœux à envoyer à la famille ou aux amis pour les fêtes de fin d’année et la nouvelle année. Feutres, papiers cadeaux, crayons de couleur et autres matériaux pour réaliser une belle carte !
A partir de 5 ans En continu .
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
English : Atelier créatif cartes de voeux !
L’événement Atelier créatif cartes de voeux ! Pau a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Pau