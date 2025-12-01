Atelier créatif cartes de voeux ! Place François Recaborde Pau

Atelier créatif cartes de voeux !

Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Venez créer une carte de vœux à envoyer à la famille ou aux amis pour les fêtes de fin d’année et la nouvelle année. Feutres, papiers cadeaux, crayons de couleur et autres matériaux pour réaliser une belle carte !

A partir de 5 ans En continu .

Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

English : Atelier créatif cartes de voeux !

L’événement Atelier créatif cartes de voeux ! Pau a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Pau