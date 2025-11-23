Atelier créatif Cartes tamponnées Saint-Yrieix-la-Perche
Atelier créatif Cartes tamponnées Saint-Yrieix-la-Perche samedi 14 février 2026.
Atelier créatif Cartes tamponnées
14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Ateliers du samedi Un rendez-vous mensuel, de janvier à mai, encadré par la médiatrice du Centre Culturel !
Puisque cette saison est placée sous la thématique du voyage, réalisez une fois par mois vos propres cartes postales grâce à de multiples techniques créatives aujourd’hui gravure sur gomme et impression sur cartes.
Tout public, accessible dès 12 ans
Durée 2h30
Sur réservation uniquement .
+33 5 55 08 88 77
