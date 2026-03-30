Atelier créatif cartonnage Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever

Atelier créatif cartonnage

Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Venez fabriquer votre petit rangement de bureau et son tiroir secret.

Tout public à partir de 10 ans, sur inscription.

Venez fabriquer votre petit rangement de bureau et son tiroir secret.

Tout public à partir de 10 ans, sur inscription. .

Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif cartonnage

Come and make your own little desk storage unit and secret drawer.

Open to all ages 10 and over, registration required.

L’événement Atelier créatif cartonnage Saint-Sever a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse