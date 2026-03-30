Atelier créatif cartonnage Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever
Atelier créatif cartonnage Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif cartonnage
Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Venez fabriquer votre petit rangement de bureau et son tiroir secret.
Tout public à partir de 10 ans, sur inscription.
Venez fabriquer votre petit rangement de bureau et son tiroir secret.
Tout public à partir de 10 ans, sur inscription. .
Médiathèque de Saint-Sever 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23
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English : Atelier créatif cartonnage
Come and make your own little desk storage unit and secret drawer.
Open to all ages 10 and over, registration required.
L’événement Atelier créatif cartonnage Saint-Sever a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse
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