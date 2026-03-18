Informations pratiques

Saint-Andiol

Atelier créatif « célébrons l’automne »

Mercredi 18 mars 2026 de 14h à 15h30.

De 14h00 à 15h30. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Biblis en folie : Atelier créatif « Célébrons l’automne ! »

À l’occasion de l’événement national « Biblis en folie », la médiathèque vous invite à fêter le retour de l’automne lors d’un atelier créatif animé par les Ateliers Laque de Garance !



⏰ Horaire : de 10 h 00 à 12 h 00



Public : à partir de 7 ans



Tarif : offert



⚠️ Sur réservation, places limitées !



Téléphone : 04 90 95 06 74



✉️ Email : mediatheque@st-andiol.fr



Venez exprimer votre créativité et fêter l’automne avec nous ! .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

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English :

Biblis Goes Wild: Creative Workshop %AB Let’s Celebrate Fall! %BB

L’événement Atelier créatif « célébrons l’automne » Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence