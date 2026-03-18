Atelier créatif « célébrons l’automne » Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Varadier d'Estourmel · Saint-Andiol
Informations pratiques
Saint-Andiol
Atelier créatif « célébrons l’automne »
Mercredi 18 mars 2026 de 14h à 15h30.
De 14h00 à 15h30. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Biblis en folie : Atelier créatif « Célébrons l’automne ! »
À l’occasion de l’événement national « Biblis en folie », la médiathèque vous invite à fêter le retour de l’automne lors d’un atelier créatif animé par les Ateliers Laque de Garance !
⏰ Horaire : de 10 h 00 à 12 h 00
Public : à partir de 7 ans
Tarif : offert
⚠️ Sur réservation, places limitées !
Téléphone : 04 90 95 06 74
✉️ Email : mediatheque@st-andiol.fr
Venez exprimer votre créativité et fêter l’automne avec nous ! .
Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr
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English :
Biblis Goes Wild: Creative Workshop %AB Let’s Celebrate Fall! %BB
L’événement Atelier créatif « célébrons l’automne » Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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