Atelier créatif Cerf-volant rapace Paucourt

Atelier créatif Cerf-volant rapace 94 Rue de l'Église Paucourt 2026-04-22

Atelier créatif Cerf-volant rapace Paucourt mercredi 22 avril 2026.

Atelier créatif Cerf-volant rapace

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Atelier créatif Cerf-volant rapace
Créez votre propre cerf-volant rapace et faites-le virevolter dans le ciel !   .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59 

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English :

Creative workshop ? Raptor kite

L’événement Atelier créatif Cerf-volant rapace Paucourt a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS