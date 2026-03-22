Atelier créatif Cerf-volant rapace

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Atelier créatif Cerf-volant rapace

Créez votre propre cerf-volant rapace et faites-le virevolter dans le ciel ! .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59

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English :

Creative workshop ? Raptor kite

L’événement Atelier créatif Cerf-volant rapace Paucourt a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS