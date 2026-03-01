Atelier créatif C’est le Pompon !

1 Place du Château Gien Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-13 2026-04-17 2026-04-24

À l’occasion des vacances de printemps au Château-Musée de Gien, les enfants découvrent le lapin, animal emblématique de Pâques et de nos forêts, à travers une courte présentation ludique.

Ils réalisent ensuite un lapin en pompon ou en carton recyclé lors d’un atelier créatif adapté à leur âge.

Le lapin est non seulement une figure emblématique de Pâques mais également un des animaux représentatifs de nos forêts et connus de tous.

A l’occasion des vacances de printemps, les enfants seront donc invités à réaliser une lapin en pompon ou carton recyclé (en fonction de l’âge des enfants).

L’atelier sera précédé d’une présentation sur le lapin (mode de vie, spécificités, indices de reconnaissance (empreintes, crottes…) le tout agrémenté de supports visuels !

Les 13, 17, 24 et 29 avril 2026 à 14h30

Places limitées Sur réservation au 02 38 29 81 46 ou chateau.musee-gien@loiret.fr !

A partir de 5 ans Durée 1h15 environ

Tarifs moins de 7 ans 3 € par enfant . 7 ans et plus 8 € par enfant . 1 adulte accompagnant obligatoire 10 € 8 .

1 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 81 46 chateau.musee-gien@loiret.fr

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English :

During the spring vacations at the Château-Musée de Gien, children discover the rabbit, the emblematic animal of Easter and our forests, through a short, fun presentation.

They then create a bunny out of pom-poms or recycled cardboard during a creative workshop adapted to their age.

L’événement Atelier créatif C’est le Pompon ! Gien a été mis à jour le 2026-03-12 par ADRT45