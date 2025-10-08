Atelier créatif C’est pas bon Obernai

Atelier créatif C’est pas bon Obernai mercredi 8 octobre 2025.

Atelier créatif C’est pas bon

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Atelier Créatif, avec l’illustratrice Léonie Koelsch. Venez imaginer les légumes les plus beaux et les plus originaux pour donner envie à la petite Clémentine de finir son assiette. Sur réservation.

La petite Clémentine n’aime pas les légumes! Venez imaginer les légumes les plus beaux et les plus originaux pour lui donner envie de finir son assiette. Avec l’illustratrice Léonie Koelsch. Pour enfants 3 à 8 ans, sur réservation (les plus petits doivent être accompagnés. .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Creative workshop with illustrator Léonie Koelsch. Come and imagine the most beautiful and original vegetables to make little Clémentine want to finish her plate. Reservations required.

German :

Kreativer Workshop, mit der Illustratorin Léonie Koelsch. Denken Sie sich die schönsten und originellsten Gemüsesorten aus, um der kleinen Clementine Lust zu machen, ihren Teller leer zu essen. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio creativo con l’illustratrice Léonie Koelsch. Venite a immaginare le verdure più belle e originali per far venire voglia alla piccola Clémentine di finire il suo piatto. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Taller creativo con la ilustradora Léonie Koelsch. Ven a imaginar las verduras más bonitas y originales para que la pequeña Clémentine quiera acabarse el plato. Es necesario reservar.

L’événement Atelier créatif C’est pas bon Obernai a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme d’Obernai