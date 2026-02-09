Atelier créatif Chalino est de retour avec les écrivain-e-s Bourganeuf
Atelier créatif Chalino est de retour avec les écrivain-e-s Bourganeuf mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif Chalino est de retour avec les écrivain-e-s
Bibliothèque Municipale Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
L’association INFUSION propose un nouvel atelier créatif gratuit autour du chat, en compagnie de Joëlle et Francine . Public 7 à 11 ans.
Goûter offert.
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque de Bourganeuf par téléphone ou mail. .
Bibliothèque Municipale Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 09 85 bibliotheque@bourganeuf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif Chalino est de retour avec les écrivain-e-s
L’événement Atelier créatif Chalino est de retour avec les écrivain-e-s Bourganeuf a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Creuse Sud Ouest