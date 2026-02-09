Atelier créatif Chalino est de retour avec les écrivain-e-s Bourganeuf

Atelier créatif Chalino est de retour avec les écrivain-e-s

Bibliothèque Municipale Bourganeuf Creuse

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15

L’association INFUSION propose un nouvel atelier créatif gratuit autour du chat, en compagnie de Joëlle et Francine . Public 7 à 11 ans.

Goûter offert.

Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque de Bourganeuf par téléphone ou mail. .

