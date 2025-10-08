Atelier créatif Champagnac-de-Belair

Atelier créatif Champagnac-de-Belair mercredi 8 octobre 2025.

Atelier créatif

Salle culturelle Champagnac-de-Belair Dordogne

Début : 2025-10-08 09:00:00

fin : 2026-07-03 09:45:00

2025-10-08

Atelier créatif 4-8 ans. Tous les mercredis sauf vacances scolaires. 25€ par trimestre. 4-5 ans: 09h-09h45 / 6-8 ans: 10h-11h30

Renseignements et inscriptions mediathequechampagnac@dronneetbelle.fr et 05 53 03 68 50.

Salle culturelle Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50

English : Atelier créatif

Creative workshop 6-8 years. Every Wednesday except school vacations. 25? per term.

Information and registration: mediathequechampagnac@dronneetbelle.fr and 05 53 03 68 50.

German : Atelier créatif

Kreatives Atelier 6-8 Jahre. Jeden Mittwoch außer in den Schulferien. 25? pro Quartal.

Informationen und Anmeldungen: mediathequechampagnac@dronneetbelle.fr und 05 53 03 68 50.

Italiano :

Laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 8 anni. Ogni mercoledì, escluse le vacanze scolastiche. 25? per trimestre. età 4-5: 9.00-9.45 / Età 6-8: 10.00-11.30

Informazioni e prenotazioni: mediathequechampagnac@dronneetbelle.fr e 05 53 03 68 50.

Espanol : Atelier créatif

Taller creativo para niños de 6 a 8 años. Todos los miércoles excepto vacaciones escolares. 25 por trimestre.

Información y reservas: mediathequechampagnac@dronneetbelle.fr y 05 53 03 68 50.

