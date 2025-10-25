Atelier créatif: Chat citrouille (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde

Atelier créatif: Chat citrouille (Médiathèque du centre-ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : Gratuit

2025-10-25

2025-10-25

2025-10-25

Tu as entre 2 et 8 ans, viens participer à cet atelier sur le thème Chat citrouille et repars avec une création.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Gratuit, sur réservation au 05 55 18 17 50 .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

