Atelier créatif château hanté Grottes Azé

Atelier créatif château hanté

Grottes 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-28 16:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Les esprits du Pays des Grottes aux Merveilles ont besoin de châteaux qu’ils pourront hanter; aide les à imaginer leur nouvelle demeure.

Public Enfant de 6 à 12 ans. Adulte accompagnateur obligatoire. .

Grottes 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 sandrine.leborne@saoneetloire71.fr

