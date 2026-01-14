Atelier créatif Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Atelier créatif Espace Isidore Rollande Châteaurenard samedi 21 février 2026.
Atelier créatif
Samedi 21 février 2026 de 10h à 12h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
2026-02-21
Atelier créatif.Enfants
Atelier d’arts plastiques sur le thème des récifs à la manière de Matisse.
Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
English :
Creative workshop.
L’événement Atelier créatif Châteaurenard a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence