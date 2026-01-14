Atelier créatif Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Atelier créatif

Samedi 21 février 2026 de 10h à 12h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Atelier créatif.Enfants

Atelier d’arts plastiques sur le thème des récifs à la manière de Matisse.



Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

