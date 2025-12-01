Atelier créatif Cheminée de Noël Noël à Chartres 2025 Chartres
Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
Date(s) :
2025-12-20
A partir de l’album Comment le Père Noël descend par la cheminée de Mac Barnett et Jon Klassen, viens créer ta cheminée de Noël.
Sur inscription. À partir de 5 ans. .
Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Based on Mac Barnett and Jon Klassen’s How Santa Claus Comes Down the Chimney , come and create your own Christmas chimney.
German :
Basierend auf dem Album Wie der Weihnachtsmann durch den Schornstein kommt von Mac Barnett und Jon Klassen kannst du deinen eigenen Weihnachtsschornstein basteln.
Italiano :
Basato sull’album Comment le Père Noël descend par la cheminée di Mac Barnett e Jon Klassen, venite a creare il vostro camino di Natale.
Espanol :
Basado en el álbum Comment le Père Noël descend par la cheminée de Mac Barnett y Jon Klassen, ven a crear tu propia chimenea navideña.
