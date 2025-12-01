Atelier créatif Cheminée de Noël Noël à Chartres 2025 Chartres

Atelier créatif Cheminée de Noël Noël à Chartres 2025

Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20

A partir de l’album Comment le Père Noël descend par la cheminée de Mac Barnett et Jon Klassen, viens créer ta cheminée de Noël.

Sur inscription. À partir de 5 ans. .

English :

Based on Mac Barnett and Jon Klassen’s How Santa Claus Comes Down the Chimney , come and create your own Christmas chimney.

German :

Basierend auf dem Album Wie der Weihnachtsmann durch den Schornstein kommt von Mac Barnett und Jon Klassen kannst du deinen eigenen Weihnachtsschornstein basteln.

Italiano :

Basato sull’album Comment le Père Noël descend par la cheminée di Mac Barnett e Jon Klassen, venite a creare il vostro camino di Natale.

Espanol :

Basado en el álbum Comment le Père Noël descend par la cheminée de Mac Barnett y Jon Klassen, ven a crear tu propia chimenea navideña.

