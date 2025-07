[Atelier créatif] Chutes de tissu et falaises Varengeville-sur-Mer

[Atelier créatif] Chutes de tissu et falaises Varengeville-sur-Mer samedi 12 juillet 2025.

[Atelier créatif] Chutes de tissu et falaises

Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Gigantesque et magnifique, les falaises dégagent à la fois une puissance et une fragilité. Parfaite représentation des côtes normandes, elles sont racontées, peintes et prises en photo par de nombreux artistes.

L’atelier proposé par le Musée Michel Ciry vous donne la possibilité de créer à partir du collage de chutes de tissu votre propre vision artistique des falaises !

Dès 10 ans

Réservation fortement conseillée

Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 01 52 contact@museemichelciry.com

English : [Atelier créatif] Chutes de tissu et falaises

Gigantic and magnificent, the cliffs exude both power and fragility. A perfect representation of the Normandy coastline, they have been told, painted and photographed by numerous artists.

The Musée Michel Ciry?s workshop gives you the chance to create your own artistic vision of the cliffs by collaging fabric scraps!

Ages 10 and up

Reservations strongly recommended

German :

Gigantisch und wunderschön, strahlen die Klippen gleichzeitig Macht und Zerbrechlichkeit aus. Als perfektes Abbild der normannischen Küste werden sie von zahlreichen Künstlern erzählt, gemalt und fotografiert.

In dem vom Musée Michel Ciry angebotenen Workshop haben Sie die Möglichkeit, aus Stoffresten Ihre eigene künstlerische Vision der Klippen zu kreieren!

Ab 10 Jahren

Reservierung dringend empfohlen

Italiano :

Gigantesche e magnifiche, le scogliere emanano potenza e fragilità allo stesso tempo. Perfetta rappresentazione della costa normanna, sono state descritte, dipinte e fotografate da molti artisti.

L’atelier del Musée Michel Ciry vi offre la possibilità di creare la vostra visione artistica delle falesie, collagando ritagli di tessuto!

Dai 10 anni in su

Si consiglia vivamente la prenotazione

Espanol :

Gigantescos y magníficos, los acantilados destilan a la vez fuerza y fragilidad. Representación perfecta del litoral normando, han sido descritos, pintados y fotografiados por numerosos artistas.

El taller del museo Michel Ciry le ofrece la posibilidad de crear su propia visión artística de los acantilados mediante el collage de retales de tela

A partir de 10 años

Se recomienda reservar

