Atelier créatif Rue de la Poste Clécy

Clécy

Atelier créatif

Rue de la Poste Chez Loulou et Loulette Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:30:00

fin : 2026-04-23 17:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-23

Atelier créatif chez Loulou et Loulette à Clécy

Atelier créatif chez Loulou et Loulette à Clécy.

Fabrication de fleurs en tissu et fil chenille ! Comme c’est les vacances, 2 créations par personne ! Et un goûter offert.

25€/personne .

Rue de la Poste Chez Loulou et Loulette Clécy 14570 Calvados Normandie lilicrea82@orange.fr

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English : Atelier créatif

Creative workshop at Loulou et Loulette in Clécy

L’événement Atelier créatif Clécy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Suisse Normande