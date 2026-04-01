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Atelier créatif Rue de la Poste Clécy

Atelier créatif Rue de la Poste Clécy mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Rue de la Poste

Adresse : Chez Loulou et Loulette

Ville : 14570 Clécy

Département : Calvados

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Clécy

Atelier créatif

Rue de la Poste Chez Loulou et Loulette Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-04-23 17:30:00

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-23

Atelier créatif chez Loulou et Loulette à Clécy
Atelier créatif chez Loulou et Loulette à Clécy.
Fabrication de fleurs en tissu et fil chenille ! Comme c’est les vacances, 2 créations par personne ! Et un goûter offert.
25€/personne   .

Rue de la Poste Chez Loulou et Loulette Clécy 14570 Calvados Normandie   lilicrea82@orange.fr

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English : Atelier créatif

Creative workshop at Loulou et Loulette in Clécy

L’événement Atelier créatif Clécy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Suisse Normande

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