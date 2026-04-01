Atelier créatif Rue de la Poste Clécy
Atelier créatif Rue de la Poste Clécy mercredi 22 avril 2026.
Clécy
Atelier créatif
Rue de la Poste Chez Loulou et Loulette Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier créatif chez Loulou et Loulette à Clécy
Atelier créatif chez Loulou et Loulette à Clécy.
Initiation au macramé.
Mini-suspension de plante ou sous-tasse.
25 € par personne .
Rue de la Poste Chez Loulou et Loulette Clécy 14570 Calvados Normandie lilicrea82@orange.fr
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English : Atelier créatif
Creative workshop at Loulou et Loulette in Clécy
L’événement Atelier créatif Clécy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Suisse Normande
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