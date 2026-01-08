Atelier créatif Coeur & Imagination TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Atelier créatif Coeur & Imagination

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:30:00

fin : 2026-02-11 16:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier créatif sur le thème Cœur & Imagination . .

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif Coeur & Imagination

L’événement Atelier créatif Coeur & Imagination Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche