Atelier créatif collage, dessin, poème Cahors

Atelier créatif collage, dessin, poème

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Début : 2025-08-05 10:00:00

2025-08-05

Jusqu’au 19 septembre 2025, découvrez l’exposition « Figures de pierre » dans le hall de la Cité Bessières à Cahors. Elle permet une approche de l’art roman par l’image et par le jeu grâce à des pupitres d’activités.

Des rencontres autour de l’exposition sont proposées.

Le 8 juillet à 18 h, visite guidée (entrée libre)

Le 17 juillet à 10 h et le 12 août à 14 h, rencontre exceptionnelle avec un maître artisan sculpteur Frédéric Patte.

Le 5 août à 10 h, atelier créatif collage, dessin, poème… et une sélection d’œuvres contemporaines de l’artothèque du Lot, en lien avec l’exposition. Pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Inscriptions sur la page Planète Lot https://lot.fr/programme-planete-lot

Hall de la Cité Bessières à Cahors (avenue Pierre Mendès-France, près du Grand Palais). Entrée libre, du lundi au vendredi (8 h 30/12 heures et 13 h 30/16 h 30).

Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Until September 19, 2025, discover the « Figures de pierre » exhibition in the hall of the Cité Bessières in Cahors. It offers a visual and playful approach to Romanesque art, with activity desks.

A number of meetings are also organized around the exhibition.

July 8 at 6pm, guided tour (free admission)

July 17 at 10 a.m. and August 12 at 2 p.m., an exceptional meeting with a master craftsman sculptor: Frédéric Patte.

August 5 at 10 am, creative workshop: collage, drawing, poem? and a selection of contemporary works from the artothèque du Lot, in connection with the exhibition. For children accompanied by an adult.

Registration on the Planète Lot page: https://lot.fr/programme-planete-lot

Hall de la Cité Bessières, Cahors (avenue Pierre Mendès-France, near the Grand Palais). Free admission, Monday to Friday (8 h 30/12 h and 13 h 30/16 h 30).

German :

Bis zum 19. September 2025 können Sie die Ausstellung « Figures de pierre » (Steinfiguren) in der Eingangshalle der Cité Bessières in Cahors entdecken. Sie ermöglicht einen bildlichen und spielerischen Zugang zur romanischen Kunst mit Hilfe von Aktivitätspulten.

Es werden auch Treffen rund um die Ausstellung angeboten.

Am 8. Juli um 18 Uhr, geführte Besichtigung (freier Eintritt)

Am 17. Juli um 10 Uhr und am 12. August um 14 Uhr: Außergewöhnliches Treffen mit einem Meister des Bildhauerhandwerks: Frédéric Patte.

Am 5. August um 10 Uhr: Kreativ-Workshop: Collage, Zeichnung, Gedicht… und eine Auswahl zeitgenössischer Werke aus der Artothek des Lot in Verbindung mit der Ausstellung. Für Kinder in Begleitung eines Erwachsenen.

Anmeldungen auf der Seite Planète Lot: https://lot.fr/programme-planete-lot

Halle der Cité Bessières in Cahors (avenue Pierre Mendès-France, in der Nähe des Grand Palais). Freier Eintritt, Montag bis Freitag (8.30/12.00 Uhr und 13.30/16.30 Uhr).

Italiano :

Fino al 19 settembre 2025, potrete scoprire la mostra « Figures de pierre » nella sala della Cité Bessières di Cahors. La mostra ha un approccio visivo e ludico all’arte romanica, con banchi di attività.

Sono previsti anche alcuni eventi organizzati intorno alla mostra.

8 luglio alle 18.00, visita guidata (ingresso libero)

Il 17 luglio alle 10.00 e il 12 agosto alle 14.00, un incontro eccezionale con un maestro scultore: Frédéric Patte.

Il 5 agosto alle ore 10, laboratorio creativo: collage, disegno, poesia e una selezione di opere contemporanee dalla biblioteca d’arte del Lot, in concomitanza con la mostra. Per bambini accompagnati da un adulto.

Iscrizioni sulla pagina Planète Lot: https://lot.fr/programme-planete-lot

Sala della Cité Bessières di Cahors (avenue Pierre Mendès-France, vicino al Grand Palais). Ingresso gratuito, dal lunedì al venerdì (8.30/12.00 e 13.30/16.30).

Espanol :

Hasta el 19 de septiembre de 2025, podrá descubrir la exposición « Figures de pierre » en el vestíbulo de la Cité Bessières de Cahors. La exposición adopta un enfoque visual y lúdico del arte románico, con mesas de actividades.

También se han organizado varias actividades en torno a la exposición.

8 de julio a las 18:00 h, visita guiada (entrada gratuita)

El 17 de julio a las 10 h y el 12 de agosto a las 14 h, un encuentro excepcional con un maestro escultor: Frédéric Patte.

El 5 de agosto a las 10 h, taller de creación: collage, dibujo, poema… y selección de obras contemporáneas de la biblioteca de arte de Lot, en relación con la exposición. Para niños acompañados de un adulto.

Inscripciones en la página Planète Lot: https://lot.fr/programme-planete-lot

Sala de la Cité Bessières de Cahors (avenida Pierre Mendès-France, cerca del Grand Palais). Entrada gratuita, de lunes a viernes (8.30 h/12 h y 13.30 h/16.30 h).

