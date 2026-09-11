Informations pratiques

Illiers-Combray

Atelier créatif : Collectif de gommettes en folie !

6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Atelier créatif : Collectif de gommettes en folie !

Le Relais Petite Enfance vous propose six rendez-vous jusqu’à la fin de l’année : spectacles pour les tout-petits, conférence sur l’épuisement parental, salon de la petite enfance, rencontre autour des repères éducatifs et atelier créatif.

Parmi ces rendez-vous, participez à l’atelier créatif « Collectif de gommettes en folie ! », un moment ludique et coloré pour laisser libre cours à la créativité des tout-petits.

– 9h et 10h15 (durée : 45 min)

Enfants de 2 à 4 ans

1 accompagnant par enfant .

6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 56 10 44 relaispetiteenfance@entrebeauceetperche.fr

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English :

Creative Workshop: A Crazy Sticker Collection!

L’événement Atelier créatif : Collectif de gommettes en folie ! Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE