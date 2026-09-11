Atelier créatif : Collectif de gommettes en folie ! Illiers-Combray
samedi 12 décembre 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Atelier créatif : Collectif de gommettes en folie !
6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Atelier créatif : Collectif de gommettes en folie !
Le Relais Petite Enfance vous propose six rendez-vous jusqu’à la fin de l’année : spectacles pour les tout-petits, conférence sur l’épuisement parental, salon de la petite enfance, rencontre autour des repères éducatifs et atelier créatif.
Parmi ces rendez-vous, participez à l’atelier créatif « Collectif de gommettes en folie ! », un moment ludique et coloré pour laisser libre cours à la créativité des tout-petits.
– 9h et 10h15 (durée : 45 min)
Enfants de 2 à 4 ans
1 accompagnant par enfant .
6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 56 10 44 relaispetiteenfance@entrebeauceetperche.fr
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English :
Creative Workshop: A Crazy Sticker Collection!
L’événement Atelier créatif : Collectif de gommettes en folie ! Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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