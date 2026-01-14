Atelier créatif – Collier jean L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Venez créer vos propres bijoux en upcycling !

Confectionnez d’élégants tours de cou faits à partir de jeans. Réemployez le tissu du jean, tout en réalisant de beaux colliers cousus à la main.

– niveau débutant – matériel fourni –

INFOS PRATIQUES

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRE

Samedi 07 mars • 14h30 – 17h30

INSCRIPTION

Vous voulez créer des bijoux en seconde main ? Alors cet atelier est fait pour vous !

Le samedi 07 mars 2026

de 14h30 à 17h30

payant

10 euros.

Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative



