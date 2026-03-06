Atelier créatif Confection d’un bonnet ou de moufles en tricot

Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Samedi 14 et 21 mars de 10h à 12h, nous vous attendrons pour partager un moment convivial avec l’atelier créatif proposé par Nathalie.

Thème Confection d’un bonnet ou de moufles en tricot.

Vous aurez besoin de laine et aiguilles (taille 3 ou 3.5 ou 4) selon votre votre choix.

L’atelier est gratuit mais nous vous demandons de vous inscrire auprès de la bibliothèque ou par mail bouquinsetcie72380@gmail.com. .

Sainte-Sabine-sur-Longève 72380 Sarthe Pays de la Loire bouquinsetcie72380@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier créatif Confection d’un bonnet ou de moufles en tricot Sainte-Sabine-sur-Longève a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Sillé-Le-Guillaume