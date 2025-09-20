Atelier créatif – Construis la Tour Ripert ! Château de Simiane Valréas

Atelier créatif – Construis la Tour Ripert ! Samedi 20 septembre, 14h30 Château de Simiane Vaucluse

Nombre de places limité à 12. A partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

L’atelier du samedi 20 septembre 2025, de 14h30 à 16h30, animé par Jean-Claude Vangierdegom, vous invite à célébrer l’architecture locale en construisant un modèle de la Tour Ripert, récemment classée Monument Historique en 2024. Accessible à partir de 7 ans, cet atelier pratique se déroule à la salle des maquettes et est gratuit.

Les places étant limitées à 12 participants, il est recommandé de réserver au 04 90 35 30 44 ou par courriel à accueil-chateau@mairie-valreas.fr.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490353044 https://chateau-simiane.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 35 30 44 »}] [{« link »: « mailto:accueil-chateau@mairie-valreas.fr »}] L’Hôtel de Simiane est érigé sur les vestiges d’une ancienne demeure qui aurait été construite par la famille des Montauban au XIIIe siècle. Hugues Aymeric fit construire au XIVe siècle les deux corps de bâtiment encore visibles le long de la rue de l’Hôtel de ville.

Aujourd’hui, l’édifice se compose de deux parties bien distinctes. À l’ouest, l’aile oblique du XIVe siècle : elle comprend deux bâtiments alignés, dont le plus important abrite une salle par étage. Au centre, le corps principal de l’Hôtel occupe toute la largeur du terrain et masque l’aile médiévale du côté du levant.

Le Château de Simiane vous propose de retrouver tout au long de l’année une quarantaine de maquettes réalisées par Jean-Claude Vangierdegom. Vous y retrouverez les principaux édifices patrimoniaux de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan. Parking Jean Pagnol et tour de ville de Valréas

