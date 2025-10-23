Atelier créatif couronne d’automne Grottes Azé

Atelier créatif couronne d'automne Grottes Azé jeudi 23 octobre 2025.

Atelier créatif couronne d’automne

Grottes 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Début : 2025-10-23 16:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

2025-10-23

Fêtez l’automne en vous inspirant des merveilleuses couleurs de la forêt d’Azé, et décorez une couronne.

Pour les enfants de 6 à 12 ans. Adulte accompagnateur obligatoire. .

Grottes 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 sandrine.leborne@saoneetloire71.fr

