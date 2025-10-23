Atelier créatif couronne d’automne Grottes Azé
Atelier créatif couronne d’automne Grottes Azé jeudi 23 octobre 2025.
Atelier créatif couronne d’automne
Grottes 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-23 16:00:00
fin : 2025-10-23 17:00:00
2025-10-23
Fêtez l’automne en vous inspirant des merveilleuses couleurs de la forêt d’Azé, et décorez une couronne.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Adulte accompagnateur obligatoire. .
Grottes 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 sandrine.leborne@saoneetloire71.fr
