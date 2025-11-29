Atelier créatif Couronne de Noël Atelier Val’Kazart Contigny

Atelier créatif Couronne de Noël

Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny Allier

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Laissez parler votre créativité en réalisant votre propre couronne de Noël ! Un moment convivial pour créer une décoration unique et repartir avec votre œuvre. Matériel fourni, ambiance festive assurée.

Atelier Val’Kazart 5 chemin de la Verseille Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 84 96 01 contact@valkazart.fr

English :

Get creative and make your own Christmas wreath! It’s a fun way to create a unique decoration and take your work home with you. Materials supplied, festive atmosphere guaranteed.

German :

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihren eigenen Weihnachtskranz! Ein geselliger Moment, um eine einzigartige Dekoration zu kreieren und Ihr Werk mit nach Hause zu nehmen. Material wird gestellt, festliche Stimmung garantiert.

Italiano :

Siate creativi e realizzate la vostra ghirlanda di Natale! È un modo divertente per creare una decorazione unica e portare a casa il vostro lavoro. I materiali sono forniti e l’atmosfera di festa è garantita.

Espanol :

Da rienda suelta a tu creatividad y crea tu propia corona de Navidad Es una forma divertida de crear una decoración única y llevarte tu obra a casa. Materiales incluidos y ambiente festivo garantizado.

