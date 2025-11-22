ATELIER CRÉATIF COURONNE DE NOËL Saint-Chinian

ATELIER CRÉATIF COURONNE DE NOËL

SAMEDI 22 NOVEMBRE DE 14H à 16H30 à la Pépinière Jeanne Horticulture à Saint Chinian

Pour patienter jusqu’à Noël, venez en famille ou entre ami(e)s fabriquer de A à Z votre COURONNE DE L’AVENT !

L’essentiel des matériaux vous sera fourni (matériaux bruts pour confectionner la base de la couronne, feuillages et baies divers et variés pour habiller la couronne, fil de fer). Apportez vos éléments de déco (rubans, bougies, boules, guirlandes, oranges séchées, bâtons de cannelle, …) ainsi qu’un sécateur et un pistolet à colle !

Boissons chaudes et petit goûter offert pour finir la journée. .

Route de Cessenon Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 16 45 paldric@hotmail.fr

English :

SATURDAY NOVEMBER 22TH FROM 2PM to 4:30PM at Pépinière Jeanne Horticulture in Saint Chinian

Come and make your very own ADVENT CURNOW from A to Z, with your family or friends, to keep you waiting until Christmas!

German :

SAMSTAG, 22. NOVEMBER VON 14H 16H30 in der Pépinière Jeanne Horticulture in Saint Chinian

Um die Wartezeit bis Weihnachten zu überbrücken, können Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden Ihren Adventskranz von A bis Z selbst herstellen!

Italiano :

SABATO 22 NOVEMBRE DALLE 14.00 ALLE 16.30 presso la Pépinière Jeanne Horticulture di Saint Chinian

Venite con la vostra famiglia o con i vostri amici e realizzate il vostro personale VESTITO D’AVVENTO dalla A alla Z!

Espanol :

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE DE 14.00 h a 16.30 h en la Horticultura Pépinière Jeanne de Saint Chinian

Ven con tu familia o tus amigos y crea tu propio TRAJE DE ADVIENTO de la A a la Z

