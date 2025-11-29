ATELIER CRÉATIF COURONNE DE NOËL & TEATIME

1 Chemin de Halage du Port Neuf Béziers Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez créez votre couronne avec Morgane puis savourez un goûter anglais.sur réservation, places limitées.

La Maison Jullian s’associe à Morgane d’Odette Poésie Florale pour proposer un atelier créatif Couronne de Noël & Teatime.

Plongez dans l’univers chaleureux des fêtes et découvrez l’art de la couronne de Noël traditionnelle, moderne ou colorée, laissez libre cours à votre créativité. Morgane vous accompagnera pas à pas pour réaliser une pièce unique, parfaite pour décorer votre porte ou votre intérieur pendant les fêtes… ou toute l’année.

Après la création, profitez d’un goûter à l’anglaise servi dans une porcelaine d’époque, pour un moment gourmand, élégant et convivial.

Une expérience festive à partager en famille ou entre amis !

Places limitées. .

1 Chemin de Halage du Port Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Come and create your own wreath with Morgane, then enjoy an English snack.

German :

Gestalten Sie Ihre Krone mit Morgane und genießen Sie anschließend einen englischen Snack.Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Venite a creare la vostra ghirlanda con Morgane, poi gustate uno spuntino all’inglese.I posti sono limitati.

Espanol :

Venga a crear su propia corona de flores con Morgane y disfrute de un aperitivo inglés.

L’événement ATELIER CRÉATIF COURONNE DE NOËL & TEATIME Béziers a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE