ATELIER CRÉATIF COURONNE DE NOËL & TEATIME Béziers

ATELIER CRÉATIF COURONNE DE NOËL & TEATIME
1 Chemin de Halage du Port Neuf Béziers Hérault
Venez créez votre couronne avec Morgane puis savourez un goûter anglais.sur réservation, places limitées.
La Maison Jullian s’associe à Morgane d’Odette Poésie Florale pour proposer un atelier créatif Couronne de Noël & Teatime.
Plongez dans l’univers chaleureux des fêtes et découvrez l’art de la couronne de Noël traditionnelle, moderne ou colorée, laissez libre cours à votre créativité. Morgane vous accompagnera pas à pas pour réaliser une pièce unique, parfaite pour décorer votre porte ou votre intérieur pendant les fêtes… ou toute l’année.
Après la création, profitez d’un goûter à l’anglaise servi dans une porcelaine d’époque, pour un moment gourmand, élégant et convivial.
Une expérience festive à partager en famille ou entre amis !
Places limitées. .
1 Chemin de Halage du Port Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
Come and create your own wreath with Morgane, then enjoy an English snack.
German :
Gestalten Sie Ihre Krone mit Morgane und genießen Sie anschließend einen englischen Snack.Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.
Italiano :
Venite a creare la vostra ghirlanda con Morgane, poi gustate uno spuntino all’inglese.I posti sono limitati.
Espanol :
Venga a crear su propia corona de flores con Morgane y disfrute de un aperitivo inglés.
