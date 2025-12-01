Atelier créatif couronne de Noël Thann
Atelier créatif couronne de Noël Thann mercredi 17 décembre 2025.
Atelier créatif couronne de Noël
place Joffre Thann Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17 15:30:00
2025-12-17
Rejoignez cet atelier animé par le service environnement et confectionnez une couronne de Noël à partir de matériaux récupérés.
Fabriquez votre lessive de la Mère Noël. .
place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 08
English :
Join the Environment Department in this workshop and make a Christmas wreath from recycled materials.
German :
Nehmen Sie an diesem von der Umweltabteilung geleiteten Workshop teil und basteln Sie einen Weihnachtskranz aus wiederverwendeten Materialien.
Italiano :
Partecipate a questo laboratorio gestito dal Dipartimento Ambiente e realizzate una ghirlanda natalizia con materiali riciclati.
Espanol :
Participe en este taller dirigido por el Departamento de Medio Ambiente y confeccione una corona navideña con materiales reciclados.
