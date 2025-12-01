Atelier créatif couronne de Noël Thann

Atelier créatif couronne de Noël Thann mercredi 17 décembre 2025.

Atelier créatif couronne de Noël

place Joffre Thann Haut-Rhin

Rejoignez cet atelier animé par le service environnement et confectionnez une couronne de Noël à partir de matériaux récupérés.

place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 08

English :

Join the Environment Department in this workshop and make a Christmas wreath from recycled materials.

German :

Nehmen Sie an diesem von der Umweltabteilung geleiteten Workshop teil und basteln Sie einen Weihnachtskranz aus wiederverwendeten Materialien.

Italiano :

Partecipate a questo laboratorio gestito dal Dipartimento Ambiente e realizzate una ghirlanda natalizia con materiali riciclati.

Espanol :

Participe en este taller dirigido por el Departamento de Medio Ambiente y confeccione una corona navideña con materiales reciclados.

