Atelier Créatif Couronne fleurie Livres Recyclés Réaux sur Trèfle
Atelier Créatif Couronne fleurie Livres Recyclés Réaux sur Trèfle samedi 28 février 2026.
Atelier Créatif Couronne fleurie Livres Recyclés
Le bourg Réaux sur Trèfle Charente-Maritime
Tarif : 22 – 22 – EUR
Comprend le matériel et une petite collation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Je vous accompagne dans la création d’une couronne à partir de pétales de papiers
Le bourg Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 02 10 80 contact@lafeekoi.fr
English :
I’ll help you create a wreath from paper petals
