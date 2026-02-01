Atelier Créatif Couronne fleurie Livres Recyclés

Le bourg Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – EUR

Comprend le matériel et une petite collation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Je vous accompagne dans la création d’une couronne à partir de pétales de papiers

Le bourg Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 02 10 80 contact@lafeekoi.fr

English :

I’ll help you create a wreath from paper petals

L’événement Atelier Créatif Couronne fleurie Livres Recyclés Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-02-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge