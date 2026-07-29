Atelier Créatif Coutire marque-page (à partir de 8 ans) Les lumières du pré Saint-Germain-de-la-Rivière
mercredi 29 juillet 2026 · Les lumières du pré · Saint-Germain-de-la-Rivière
Informations pratiques
Saint-Germain-de-la-Rivière
Atelier Créatif Coutire marque-page (à partir de 8 ans)
Les lumières du pré 2 Route de la Dordogne Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Un atelier couture dès 8 ans pour apprendre a confectionner son propre marque page personnalisé, le matériel est fourni mais chacun peut apporter ses chutes de tissus préférées pour leurs donner vies
à partir de 8 ans. .
Les lumières du pré 2 Route de la Dordogne Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 38 84 46
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English : Atelier Créatif Coutire marque-page (à partir de 8 ans)
L’événement Atelier Créatif Coutire marque-page (à partir de 8 ans) Saint-Germain-de-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais