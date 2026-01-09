Atelier créatif création d’animaux Palais des Congrès Parthenay

Atelier créatif création d’animaux

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Préparez-vous à utiliser les ciseaux! Nous allons créer toutes sortes d’animaux à partir de cartons et de papiers.

A partir de 5 ans, sur inscription.

Vos ludothécaires vont ont également installé un espace de jeux, un espace d’imitation, un espace de construction mais aussi un espace pour les bébés. En accès libre et ouvert à tous. .

