Atelier créatif | Création d’arbres Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Samedi 21 mars de 14h à 15h30 |

L’Atelier créatif : Création d’arbres aux couleurs du printemps invite les enfants de 4 à 7 ans à explorer leur imagination tout en découvrant les merveilles de la saison. À travers la peinture, le collage et différentes textures (papier de soie, coton, gommettes…), les enfants réalisent leur propre arbre printanier, rempli de fleurs colorées et de jeunes feuilles.

Cet atelier favorise la motricité fine, l’expression artistique et la créativité, tout en offrant un moment ludique et convivial. Chaque enfant repartira avec sa création, fier d’avoir fait éclore son arbre aux mille couleurs !

Gratuit, tout public et en accès libre

L’Atelier créatif : Création d’arbres aux couleurs du printemps invite les enfants de 4 à 7 ans à explorer leur imagination tout en découvrant les merveilles de la saison.

Le samedi 21 mars 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T16:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire

