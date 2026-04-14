Atelier créatif : création de bobèches à bouture La Cale Rennes
Atelier créatif : création de bobèches à bouture La Cale Rennes mardi 14 avril 2026.
Atelier créatif : création de bobèches à bouture La Cale Rennes Mardi 14 avril, 19h00 Ille-et-Vilaine
Façonnez votre bobèche à boutures ! Apprenez à modeler une coupelle en argile autodurcissante, adaptée à vos vases, pour faire raciner vos plantes. Matériel fourni.
[INSCRIPTION](https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/atelier-adultes-bobeche-a-boutures?fbclid=IwY2xjawQzNi9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHYk5BZG9sTGhqTVRKalA1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhC4NF6a17OjYF-eudzbofFFo58wvNOMPohCOPNGTRjJWrGsnPAe1HfMj0ZI_aem_y6PiIVcU2uZy7yyR0Wfo0Q)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-14T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-14T20:30:00.000+02:00
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coordination.e2r.rpa@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/atelier-adultes-bobeche-a-boutures?fbclid=IwY2xjawQzNi9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHYk5BZG9sTGhqTVRKalA1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhC4NF6a17OjYF-eudzbofFFo58wvNOMPohCOPNGTRjJWrGsnPAe1HfMj0ZI_aem_y6PiIVcU2uZy7yyR0Wfo0Q
La Cale 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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