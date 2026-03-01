Atelier créatif création de suspensions Centre social de Cluny Cluny

Atelier créatif création de suspensions

Centre social de Cluny 1 Rue des Ravattes Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 17:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Le printemps arrive et avec lui l’envie de créer, de fleurir et de laisser entrer la nature dans nos intérieurs.

Rejoignez-nous pour un atelier créatif unique animé par Julia de Freechti.

Au programme la création de suspensions poétiques réalisées à partir d’éléments naturels branches, fleurs séchées, feuillages, graines et autres trésors de saison. Un moment doux et inspirant pour célébrer le renouveau, éveiller votre créativité et repartir avec une pièce décorative unique, faite de vos mains.

Aucun prérequis nécessaire, juste l’envie de partager un moment convivial et créatif. .

Centre social de Cluny 1 Rue des Ravattes Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 80 83 centresocial@cluny.fr

