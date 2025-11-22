Atelier créatif Création d’un dome lumineux pour Noël La Malle Enchantée Saint-Junien

Atelier créatif Création d’un dome lumineux pour Noël

La Malle Enchantée 7 Rue Guizier Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Plongez dans la magie de Noël avec un atelier créatif plein de lumière et de bonne humeur ! La Malle Enchantée à Saint-Junien vous invite à confectionner votre propre dôme lumineux de Noël, une décoration féérique qui illuminera votre maison. Sous la cloche, laissez libre cours à votre imagination petits villages enneigés, sapins scintillants, rennes et flocons… tout est permis ! Tout le matériel est fourni, il ne vous reste qu’à venir partager un moment de détente et de créativité.

Deux sessions possible 14h30 ou 16h00

À partir de 10 ans.

Places limitées, pense à réserver directement à la boutique !

Un atelier chaleureux, parfait pour patienter avant les fêtes et repartir avec une touche de magie faite maison ! .

+33 9 51 01 88 79

