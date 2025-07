[Atelier créatif] Création d’un minizine The Workshop Dieppe

[Atelier créatif] Création d’un minizine The Workshop Dieppe mardi 19 août 2025.

[Atelier créatif] Création d’un minizine

The Workshop / 23 Quai du Hâble Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 18:00:00

fin : 2025-08-19 20:00:00

Date(s) :

2025-08-19

The Workshop vous propose un atelier de création d’un mimizine !

Vous cherchez une façon amusante et stimulante d’explorer votre créativité tout en apprenant de nouvelles techniques artistiques ? Ces ateliers créatifs sont faits pour vous !

Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous serez guidé à chaque étape du processus de création

Les ateliers sont aussi l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de partager des idées et surtout de se détendre et de s’amuser.

Les mercredis les ateliers sont accessibles aux enfants.

Le matériel est fourni. Prévoir une tenue qui ne craint pas les tâches.

The Workshop / 23 Quai du Hâble Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 65 75 68 the.workshop.dieppe@gmail.com

English : [Atelier créatif] Création d’un minizine

The Workshop offers you a workshop to create a mimizine!

Looking for a fun and stimulating way to explore your creativity while learning new artistic techniques? These creative workshops are for you!

Whether you’re a beginner or an experienced artist, you’ll be guided through every step of the creative process

Workshops are also an opportunity to meet new people, share ideas and, above all, relax and have fun.

On Wednesdays, workshops are open to children.

Materials provided. Please bring stain-resistant clothing.

German :

The Workshop bietet Ihnen einen Workshop an, in dem Sie eine Mimizine herstellen können!

Suchen Sie nach einer lustigen und herausfordernden Möglichkeit, Ihre Kreativität zu erforschen und gleichzeitig neue künstlerische Techniken zu erlernen? Dann sind diese kreativen Workshops genau das Richtige für Sie!

Egal ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, Sie werden bei jedem Schritt des kreativen Prozesses angeleitet

Die Workshops bieten Ihnen auch die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, Ideen auszutauschen und vor allem, sich zu entspannen und Spaß zu haben.

Mittwochs sind die Workshops auch für Kinder zugänglich.

Das Material wird zur Verfügung gestellt. Bitte bringen Sie Kleidung mit, die Flecken nicht scheut.

Italiano :

Il Laboratorio vi invita a partecipare a un workshop per creare una mimizine!

Siete alla ricerca di un modo divertente e stimolante per esplorare la vostra creatività e imparare nuove tecniche artistiche? Allora questi laboratori creativi fanno al caso vostro!

Che siate principianti o artisti esperti, sarete guidati in ogni fase del processo creativo

I laboratori sono anche un’opportunità per incontrare nuove persone, condividere idee e, soprattutto, rilassarsi e divertirsi.

I laboratori sono aperti ai bambini il mercoledì.

Tutti i materiali sono forniti. Assicuratevi di indossare abiti resistenti alle macchie.

Espanol :

¡El Taller le invita a participar en un taller para crear una mimizina!

¿Busca una forma divertida y estimulante de explorar su creatividad mientras aprende nuevas técnicas artísticas? Entonces, ¡estos talleres creativos son para ti!

Tanto si es un principiante como un artista experimentado, se le guiará a través de cada paso del proceso creativo

Los talleres son también una oportunidad para conocer gente nueva, compartir ideas y, sobre todo, relajarse y divertirse.

Los talleres están abiertos a los niños los miércoles.

Se proporcionan todos los materiales. Sólo tienes que llevar ropa que no se manche.

