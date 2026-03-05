Atelier créatif Création d’une cloche en verre et fleurs séchées Chaspuzac

Atelier créatif Création d’une cloche en verre et fleurs séchées

L’atelier des fleurs Chaspuzac Haute-Loire

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Participez à un atelier créatif de création de cloche en verre avec fleurs séchées à L’Atelier des Fleurs à Chaspuzac, samedi 14 mars. Repartez avec votre composition florale unique sous cloche. Matériel fourni. 39€ par personne.

L’atelier des fleurs Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 85 41

English :

Take part in a creative glass bell workshop with dried flowers at L?Atelier des Fleurs in Chaspuzac, on Saturday March 14th. Come away with your own unique flower arrangement under glass. Materials supplied. 39? per person.

