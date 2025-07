Atelier Créatif Créations en collage de serviettes en relief Lorleau

Atelier Créatif Créations en collage de serviettes en relief

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-15 16:00:00

2025-07-15

Le mardi 15 juillet, le Domaine de Lorleau organise un atelier créatif « Créations en collage de serviettes en relief » au club house.

La création de collage de serviette est une décoration sur un support avec une technique permettant d’obtenir rapidement et facilement des éléments rendant un joli résultat visuel, nous incorporeront cette année la technique de la serviette en relief 3 D, (fournitures inclues et il repartent avec leur création). parfait même pour les non cavaliers.

De 8 à 14 ans.

De 14h à 16h00

Réservation au 06 60 04 93 22

English : Atelier Créatif Créations en collage de serviettes en relief

On Tuesday July 15, Domaine de Lorleau is organizing a creative workshop « Creations en collage de serviettes en relief » at the club house.

Napkin collage creation is a decoration on a support using a technique that enables elements to be obtained quickly and easily, giving a pretty visual result. This year, we’ll be incorporating the 3D embossed napkin technique (supplies included, and they’ll go home with their creation). perfect even for non-riders.

Ages 8 to 14.

2pm to 4pm

Book on 06 60 04 93 22

German :

Am Dienstag, den 15. Juli, veranstaltet die Domaine de Lorleau im Clubhaus einen kreativen Workshop « Kreationen aus Relief-Servietten-Collage ».

Die Serviettentechnik ist eine Dekoration auf einem Untergrund mit einer Technik, die es ermöglicht, schnell und einfach Elemente zu erhalten, die ein schönes visuelles Ergebnis ergeben. Dieses Jahr werden wir die Serviettentechnik in 3-D-Relief integrieren (inklusive Zubehör und sie gehen mit ihrer Kreation).

Von 8 bis 14 Jahren.

Von 14 Uhr bis 16 Uhr

Reservierung unter 06 60 04 93 22

Italiano :

Martedì 15 luglio, il Domaine de Lorleau organizza un laboratorio creativo dal titolo « Creazioni in collage di tovaglioli in rilievo » presso la club house.

La creazione di collage di tovaglioli è una decorazione su un supporto utilizzando una tecnica che permette di ottenere rapidamente e facilmente elementi che danno un bel risultato visivo. Quest’anno, incorporeremo la tecnica del tovagliolo in rilievo 3D (il materiale è incluso e i partecipanti torneranno a casa con la loro creazione). perfetto anche per i non addetti ai lavori.

Età compresa tra gli 8 e i 14 anni.

Dalle 14.00 alle 16.00

Prenotazioni al numero 06 60 04 93 22

Espanol :

El martes 15 de julio, el Domaine de Lorleau organiza un taller creativo titulado « Creations en collage de serviettes en relief » en la sede del club.

La creación en collage de servilletas es una decoración sobre un soporte utilizando una técnica que permite obtener de forma rápida y sencilla elementos que dan un bonito resultado visual. Este año, incorporaremos la técnica de servilletas en relieve 3D (material incluido y se irán a casa con su creación). perfecto incluso para los no aficionados.

De 8 a 14 años.

De 14:00 a 16:00

Reservas en el 06 60 04 93 22

