Atelier créatif « Crée ton abeille » Bibliothèque de Saint Béron Saint-Béron

Atelier créatif « Crée ton abeille » Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque de Saint Béron Savoie

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Atelier créatif : Fabrique ton abeille !

Pour les enfants à partir de 3 ans, l’association De l’art et des mots propose un atelier ludique et créatif où chaque enfant pourra fabriquer sa propre abeille.

Une activité manuelle amusante pour développer l’imagination, découvrir le monde des insectes et repartir avec une jolie création.

Bibliothèque de Saint Béron saint béron Saint-Béron 73520 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes biblio.envoyageleslivres@gmail.com

