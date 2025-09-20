Atelier créatif « Crée ton album photo » Musée agathois Jules Baudou Agde

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Atelier – Crée ton album photo

Avec des feuilles de papier pré-trouées, les visiteurs pourront créer leur album de photo-souvenirs.

Ils choisiront des clichés parmi ceux de l’exposition, qu’ils pourront ensuite découper, coller et personnaliser à leur goût.

Musée agathois Jules Baudou 5 Rue de la Fraternite, 34300 Agde, France Collections d'art et traditions populaires : reconstitutions d'intérieurs languedociens, costumes agathois, sports et jeux, ustensiles ménagers, maquettes de bateaux. Beaux-Arts. Histoire locale. Peinture. Mobilier Art nouveau. Collections d'Extrême-Orient (remarquables armures japonaises, sculptures en ivoire).

© Jérôme Bosc, Direction de la Communication, Ville d’Agde