Atelier créatif Crée ton bijou en origami Au Château Guerlédan mercredi 25 février 2026.
Au Château 2, rue Léon Le Cerf Guerlédan Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Atelier pour créer un bijou en origami, animé par Nadine Bobbio.
A partir de 8 ans. sur inscription. .
Au Château 2, rue Léon Le Cerf Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 72 00 02
