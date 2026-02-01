Atelier créatif Crée ton bijou en origami Au Château Guerlédan

Atelier créatif Crée ton bijou en origami

Au Château 2, rue Léon Le Cerf Guerlédan Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Atelier pour créer un bijou en origami, animé par Nadine Bobbio.

A partir de 8 ans. sur inscription. .

Au Château 2, rue Léon Le Cerf Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 72 00 02

