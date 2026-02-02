Atelier créatif Crée ton dessin animé

Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

La médiathèque de Carsac-Aillac propose, pendant les vacances d’hiver, un atelier créatif ouvert à tous. Accompagnés par Françoise et Richard, les participants imaginent et réalisent une histoire originale en mêlant image, texte et son, pour découvrir les bases de la création de dessin animé.

Mardi 17 février, de 15h à 17h

Médiathèque de Carsac-Aillac

Sur inscription. Renseignements 05 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr .

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

