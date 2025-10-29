ATELIER CRÉATIF CRÉÉ TON GRIMOIRE Pézenas

La médiathèque ouvre ses portes aux petits sorciers pour confectionner leur grimoire magique !

Réservé aux petits sorciers en herbe dès 6 ans et sur inscription. .

4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98

English :

The multimedia library opens its doors to little wizards to create their own magical grimoire!

German :

Die Mediathek öffnet ihre Türen für kleine Zauberer, um ihr magisches Grimoire zu basteln!

Italiano :

La biblioteca multimediale apre le porte ai piccoli maghi per creare il proprio grimorio magico!

Espanol :

La biblioteca multimedia abre sus puertas a los pequeños magos para que elaboren su propio grimorio mágico

