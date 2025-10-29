ATELIER CRÉATIF CRÉÉ TON GRIMOIRE Pézenas
ATELIER CRÉATIF CRÉÉ TON GRIMOIRE
4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault
Début : 2025-10-29
La médiathèque ouvre ses portes aux petits sorciers pour confectionner leur grimoire magique !
Le mercredi 29 octobre 2025 à 14h30
Atelier créatif Créé ton grimoire.
Réservé aux petits sorciers en herbe dès 6 ans et sur inscription. .
4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98
English :
The multimedia library opens its doors to little wizards to create their own magical grimoire!
German :
Die Mediathek öffnet ihre Türen für kleine Zauberer, um ihr magisches Grimoire zu basteln!
Italiano :
La biblioteca multimediale apre le porte ai piccoli maghi per creare il proprio grimorio magico!
Espanol :
La biblioteca multimedia abre sus puertas a los pequeños magos para que elaboren su propio grimorio mágico
