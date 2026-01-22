Atelier créatif Crée ton masque de carnaval à Baudreix Atelier Evasion Créative Baudreix

Atelier créatif Crée ton masque de carnaval à Baudreix

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

Un atelier créatif pour imaginer et décorer son propre masque de Mardi Gras.

Peinture, gommettes, paillettes, plumes… tout est à disposition pour créer un masque coloré, original et unique.

Réservation obligatoire par téléphone et places limitées. .

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com

