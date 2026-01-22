Atelier créatif Crée ton masque de carnaval à Baudreix Atelier Evasion Créative Baudreix
Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
2026-02-11
Un atelier créatif pour imaginer et décorer son propre masque de Mardi Gras.
Peinture, gommettes, paillettes, plumes… tout est à disposition pour créer un masque coloré, original et unique.
Réservation obligatoire par téléphone et places limitées. .
