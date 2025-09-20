Atelier créatif « Crée ton masque de fête ! » Hangar blanc Carcassonne

Atelier gratuit, réservation conseillée.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans le cadre de l’exposition « Oiseaux de nuit » qui explore la fête comme espace de métamorphose, de liberté et d’hybridation, nous proposons un atelier de médiation gratuit pour les enfants de 2 à 6 ans (accompagnés d’un parent).

Un animateur proposera aux « petits artistes » de créer un masque de fête avec paillettes, plumes, couleurs… avant de poser pour une jolie photo dans l’exposition :)

Informations pratiques :

10 places par atelier

4 ateliers : 2 sessions le samedi et 2 sessions le dimanche (10h à 11h et 16h à 17h)

Réservation conseillée par message privé sur Instagram/Facebook ou au 06 30 96 38 23

Gratuit

Buvette et nourriture sur place (boissons chaudes, gâteaux et douceurs sucrées des « Patisseries d’Elona »)

Hangar blanc 10 rue Pierre Germain, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 (0)6 30 96 38 23 https://www.hangarblanc.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61575018371389;https://www.instagram.com/hangar_blanc/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 96 38 23 »}] Le Hangar Blanc est un centre d’art contemporain situé à Carcassonne, dédié à la création, à l’expérimentation et à la transmission. Installé dans une halle industrielle de 400 m², il développe une programmation mêlant expositions, résidences, performances, rencontres et ateliers.

Notre mission ? Favoriser les dialogues entre patrimoine, art et société, en créant un espace ouvert, accessible et vivant, au service des artistes comme des publics. Accès PMR

Parking gratuit à proximité (Berges de l’Aude) et parking payant à proximité (Square Gambetta).

Possibilité de dépose-minute devant l’entrée pour les PMR.

